Untersuchung eines Archäologen : Knochen einer Frau im Viktorschrein gefunden

Xanten Sechs Jahre nach der Öffnung liegen nun weitere Ergebnisse von wissenschaftlichen Untersuchungen vor. Im Schrein liegen Knochen weiterer Menschen und von einem Schwein.

(pek) Clive Bridger nutzte die Gunst der Stunde. Vor sechs Jahren zog die Viktortracht durch Xanten, und nach der Messe konnte er den Inhalt des Schreins begutachten, in dem die Gebeine des Heiligen liegen sollen. „Leider hatte ich nur 70 Minuten“, bedauert der Archäologe. Doch diese Zeit reichte aus, um an zwei Knochen Proben zu entnehmen. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern gewann Bridger einige ungewöhnliche, teilweise sensationelle Erkenntnisse. Der Dombauverein veröffentlicht sie in einer Broschüre, die ab Mitte Dezember an der Domkasse für fünf Euro angeboten wird. (ISBN 978-3-00-064029-2).