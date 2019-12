Umweltfreundliches Fahren : So funktioniert E-Carsharing in Xanten

Wir haben das E-Carsharing von Innogy getestet und waren auf Probefahrt mit dem E-Smart. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Seit 2016 bietet Innogy in Xanten einen E-Carsharing-Dienst an. Klimaschutzmanagerin Lisa Heider lädt am Donnerstag zu einer Probestunde ein. Wir haben das Angebot schon vorab getestet und beantworten die wichtigsten Fragen zum umweltfreundlichen Fahren auf Zeit.

Was bedeutet Carsharing in Xanten?

Carsharing heißt: Menschen teilen sich ein Fahrzeug. In Xanten verleiht Innogy dafür drei elektrisch betriebene Autos, wovon eins für die private Nutzung der Bürger vorgesehen ist: ein Smart, stationiert am Mitteltor. Die beiden anderen Autos, ein Nissan Leaf und ein Renault Zoe, stehen hauptsächlich den Verwaltungsmitarbeitern der Stadt zur Verfügung. Am Wochenende können sie aber auch von Bürgern genutzt werden. Sie bieten etwas mehr Platz als der Smart.

Info Infos und Probefahrt in der Praxisstunde Veranstaltung Am Donnerstag, 5. Dezember, 17.30 bis 19 Uhr, findet eine Praxisstunde statt. Treffpunkt ist der Haupteingang des Rathauses. Das E-Car-Sharing wird vorgestellt und Fragen werden beantwortet. Danach besteht die Möglichkeit zum Probefahren. Anmeldung Per Mail an lisa.heider@xanten.de oder unter Tel. 02801-772197.

Wie kann ich mich registrieren?

Man kann sich kostenlos online anmelden: unter www.ecarsharing.innogy.com/registrierung/tarifwahl/. Hier gibt man Daten wie Namen und Adresse sowie Informationen zum Führerschein an. Danach lässt man bei der Tourist Info (TIX) seinen Führerschein verifizieren, anschließend erhält man die Kundenkarte. Der Führerschein-Check kann auch online über das Programm Skype durchgeführt werden, die Kundenkarte kommt dann per Post. Für die Erstanmeldung können deshalb bis zu drei Tage notwendig sein.

Wie buche ich ein Auto?

Nach Erhalt der Kundenkarte kann man sich mit der Kundennummer auf der Webseite einloggen, im Kalender lässt sich die Verfügbarkeit der Autos prüfen. Hier kann man auch gebuchte Fahrten ändern oder stornieren. Schon vor der Buchung sollte die Route geplant werden. Denn: Die Reichweite des E-Smarts beträgt bei vollgeladener Batterie rund 170 Kilometer. Wie weit man tatsächlich kommt, hängt von der Fahrweise, der Straßenbeschaffenheit, der Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie der Außentemperatur ab.

Wo finde ich das Auto?

Sie finden den Smart an der Ladesäule am Mitteltor und die beiden anderen Fahrzeuge am Rathaus. Im Unterschied zum sogenannten Free-Floating ist das Carsharing von Innogy stationsgebunden — jedes Auto hat also eine feste Station, an der man es auch nach der Fahrt wieder abstellt.

Wie löse ich das Ladekabel vom Auto?

Zunächst wird das Auto mit der Kundenkarte geöffnet. Dazu hält man sie an einen Sensor an der Windschutzscheibe. Im Handschuhfach findet man den Schlüssel, der an einem Chip in einer Halteeinrichtung steckt. Nachdem man nochmals mit dem Schlüssel die Zentralverriegelung entriegelt hat, zieht man das Ladekabel erst aus dem Fahrzeug, dann aus der Ladesäule und verstaut es anschließend im Kofferraum.

Was muss ich beim Fahren des E-Autos beachten?

Zum Starten drehen Sie wie gewohnt den Schlüssel im Zündschloss. Elektroautos sind generell mit einem Automatikgetriebe versehen — Schaltwagenfahrer müssen also vom beidfüßigen Fahren auf einen Fuß umsteigen. Wie bei Automatikgetrieben üblich, gibt es auch hier einen Schalthebel mit den Stufen P (Parken), R (Rückwärts), N (Leerlauf) und D (Fahren). Beim Start fallen sofort die Geräuschlosigkeit und die schnelle Beschleunigung auf. Besonders die minimalen Geräusche sollte man stets im Hinterkopf behalten, Passanten und Radfahrer können ein Elektro-Auto deshalb zu spät wahrnehmen. Der Smart ist mit Navigationssystem, Freisprecheinrichtung und Sitzheizung ausgestattet.

Was mache ich, wenn während der Fahrt der Strom knapp wird?

Links am Armaturenbrett weist ein Zeiger auf den aktuellen Ladestand hin. Sollte er sich unterwegs in den rot gestrichelten Bereich unterhalb der 20-Prozent-Marke bewegen, kann man zum Nachladen alle öffentlichen Innogy-Ladesäulen nutzen. Um eine Stromtankstelle in der Nähe zu finden, ist die kostenlose Smartphone-App eCharge und der Ladesäulenfinder auf der Website von Innogy hilfreich.

Wie beende ich nach der Fahrt die Ausleihe?

Nachdem man das Auto wieder am Mitteltor geparkt hat, steckt man das Ladekabel ins Fahrzeug und in die Ladestation. Sobald der Ladevorgang beginnt, leuchten an der Säule blaue Lämpchen auf. Der Schlüssel wird mit dem Chip zurück in die vorgesehene Einrichtung im Handschuhfach gesteckt und das Auto mit der Kundenkarte verschlossen.

Was kostet mich die Fahrt?

Gezahlt werden die gefahrenen Kilometer, der Preis liegt bei 0,49 Euro pro Kilometer. Das mag auf den ersten Blick teuer erscheinen – die meisten stationsgebundenen Anbieter liegen deutlich darunter: Flinkster will 0,10 bis 0,20 Euro pro Kilometer, bei cambio sind es abhängig von der zurückgelegten Strecke 0,14 bis 0,37 Euro. Aber: Bei diesen Anbietern gibt es zusätzlich einen Preis pro Stunde, eine Grundgebühr oder eine Anmeldegebühr. Innogy ist bislang der einzige E-Carsharing-Anbieter, der nur die tatsächlich gefahrenen Kilometer berechnet – und der einzige mit einer Station in Xanten. Abgerechnet wird vierteljährlich per Bankeinzug. Auch die Zahlung mit Kreditkarte oder Überweisung ist möglich, verbunden mit einem Aufpreis von fünf Euro.