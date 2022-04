Große Investitionsprojekte : So geht es mit Gymnasium und Gesamtschule in Xanten weiter

So geht es mit Gymnasium und Gesamtschule in Xanten weiter

Xanten Der Neubau des Xantener Gymnasiums ist beschlossen. Die Stadt bereitet dafür gerade einen Architektur-Wettbewerb vor. Soweit ist sie bei der Gesamtschule noch nicht. Sie lässt noch die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Optionen untersuchen.

Es dauert noch, bis das Stiftsgymnasium in Xanten neu gebaut wird. Aber die Stadt will dafür in den nächsten Monaten einen weiteren Schritt nach vorn machen: Der städtische Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) bereitet gerade den Architektur- und Städtebau-Wettbewerb für den geplanten Neubau vor. Darüber informierte die stellvertretende Leiterin Astrid Fischer in der Verwaltungsratssitzung Ende März.