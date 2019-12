Tafel in Xanten : Bobori sorgt für strahlende Kinder

Der Weihnachtsmann kam mit Musik und Geschenken zur Tafel.

Die beiden leiten die Xantener Tafel und richten seit drei Jahren ein Weihnachtsfest für Kinder in einem solchen Umfang aus: Mit Weihnachtsmann Bobori, Michele Nolde am Mikrofon, Richard Sikon am Keyboard, Samuel Hegering an der Gitarre und Josef Grundmann an der Technik. „Die Kinder sollen sich wohlfühlen“, sagt Gudrun Rieberer. Und das tun sie offensichtlich: Glücklich sehen sie aus mit Kakao und Spekulatius an den liebevoll eingedeckten Tischen.