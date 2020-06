Salzförderung in Xanten : Landtagsabgeordneter hinterfragt Erkundungstunnel für Salzbergbau

Salzförderung in Xanten

K+S betreibt das Bergwerk in Rheinbergs Ortsteil Borth, in dem seit fast 100 Jahren unterirdisch Salz abgebaut wird. Foto: Antje Seemann

Xanten Das Bergbauunternehmen K+S will mit einer unterirdischen Erkundung nordöstlich von Birten eine Salzförderung prüfen. René Schneider (SPD) fordert, vorerst die Folgen Übertage zu klären.

Der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider hat Fragen zu den von K+S geplanten Erkundungstunneln im Salzbergbau. In einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung will er unter anderem wissen, ob solche Tunnel üblich seien und warum für sie keine Prüfung der Umweltverträglichkeit nötig sei. Wie berichtet, hat K+S bei der Bergbehörde eine unterirdische Erkundung der Lagerstätte nordwestlich von Birten beantragt.