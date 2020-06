Bürgersprechstunde in Sonsbeck : Amprion informiert über Stromtrasse

Bürgersprechstunde in Sonsbeck

Die Superstromtrasse des Netzwerkbetreibers Amprion könnte auch an Sonsbeck vorbeiführen. Foto: Amprion

Sonsbeck Die Stromtrasse A-Nord wird künftig vielleicht über Sonsbecker Gebiet verlaufen. In einer Bürgersprechstunde informiert das Unternehmen Amprion über den möglichen Verlauf des Trassenkorridors.

Bei einer Bürgersprechstunde zur Stromtrasse A-Nord am Freitag, 3. Juli, beantworten Vertreter des Netzbetreibers Amprion von 10 bis 11.30 Uhr Fragen im Sonsbecker Kastell. Aufgrund der zurzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln ist eine telefonische Anmeldung und Terminabsprache unter Tel. 0231 93110321 erforderlich. Pro Haushalt bietet Amprion an diesem Tag ein 15-minütiges Gespräch an.