Kostenpflichtiger Inhalt: Sorge in Rheinberg um Erweiterungspläne : Info-Abend zu Salzabbau erneut überfüllt

Knapp eine halbe Stunde vor Beginn der Versammlung in der Gaststätte Zur Post mussten die Türen geschlossen werden. Die 200 Sitzplätze in dem Saal waren bereits belegt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg/Alpen/Xanten Das Interesse an der Versammlung der Bürgerinitiative Bergbaugeschädigter war in Borth – wie zuvor in Xanten – so groß, dass der Platz bei weitem nicht reichte. Nun sieht sie die Kommunen gefordert.