Unterstützung in Corona-Krise : Stadt erlässt weiterhin Gebühr für die Außengastronomie

Xanten Die Stadt Xanten verzichtet bis Ende des Jahres auf die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie und für den Einzelhandel im Stadtgebiet. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen.

Gerade die Gastronomen seien durch die Corona-Krise stark getroffen, hatte CDU-Fraktionschef Pankraz Gasseling in seinem Antrag erklärt. Im Frühjahr hätten Restaurants, Cafés und Gaststätten wochenlang geschlossen bleiben müssen. Mittlerweile dürften sie wieder öffnen, hätten aber einen höheren Aufwand, weil sie die Hygiene- und Abstandsregeln umsetzen müssten. Deshalb solle die Stadt ihnen helfen und auch in den nächsten Monaten keine Sondernutzungsgebühr kassieren. Sie verzichtet darauf schon seit Ende März. Ihr entgehen dadurch mehrere Zehntausend Euro.

Die Gastronomen am Markt müssten aber auch eine höhere Miete zahlen als diejenigen in den Nebenstraßen, entgegnete Gasseling. Außerdem könne die Stadt einem Betrieb, der keine Außengastronomie habe, die Sondernutzungsgebühr dafür auch nicht erlassen, ergänzte Bürgermeister Thomas Görtz. Eberhard Ritter von den Grünen schlug als Alternative direkte Zuschüsse der Stadt an die Betriebe vor. Es sei aber einfacher, auf eine Gebühr zu verzichten, als ein neues System an Zuschüssen aufzubauen, antwortete Görtz.