Fußball-Kreisliga A : Meier kehrt zu seinen Wurzeln nach Borth zurück

Borth Der Angreifer ist der erste neue Spieler des TuS. Zwei A-Junioren-Kicker stoßen dazu. Mit sechs potenziellen Zugängen ist Trainer Frank Misch im Gespräch. Kevin Reiter hat seinen Abschied angekündigt.

Kevin Reiter wird den Club nach nur einem Jahr wieder verlassen. „Ihm wurde der Aufwand zu groß. Kevin wird sich in seiner Heimat Dinslaken einen neuen Verein suchen“, so Misch. Mit sechs weiteren Spielern befindet sich der 48-Jährige in Gesprächen, einige davon haben bereits ein Probetraining absolviert. Die Wechselfrist läuft noch bis zum 30. Juni. Viel Zeit bleibt also nicht mehr.