Lange Staus in Birten : Wertstoffhof beschäftigt die Politik

Großer Andrang: Vor dem Wertstoffhof in Birten bildete sich in den vergangenen Monaten regelmäßig ein Stau. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Nachdem sich in den vergangenen Monaten vor dem Wertstoffhof in Birten immer wieder Staus gebildet haben, diskutiert Xantens Rat über eine andere Verkehrsführung. Von der BBX kommt noch ein neuer Vorschlag: ein weiterer Wertstoffhof.

Die Bürger-Basis-Xanten (BBX) schlägt einen zweiten Wertstoffhof in der Stadt vor, der im Norden liegen soll. Damit könne der Standort in Birten entlastet werden, schreibt sie in einem Antrag an den Rat. Bürger und Gewerbetreibende aus Mörmter, Obermörmter, Vynen und Marienbaum müssten dann nicht mehr bis zum Bruchweg fahren, um Grünschnitt oder Abfall wegzubringen.