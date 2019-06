Unterflurbehälter : Grüne fordern neue Mülleimer für Xantens Marktplatz

Xanten Die Grünen schlagen vor, dass die Mülleimer auf dem Marktplatz in Xanten durch sogenannte Unterflurbehälter ersetzt werden.

Der Rat solle die Verwaltung beauftragen, mögliche Standorte und Kosten zu ermitteln, schreibt der Xantener Ortsverband der Grünen in einem Antrag, der unserer Redaktion vorliegt. Es handelt sich um unterirdische Behälter, in die oberirdisch Abfall eingeworfen werden kann. Der Rat kommt Anfang Juli das nächste Mal zusammen.

Auf dem Marktplatz und anderswo in der Innenstadt stünden viele kleine Müllbehälter, schreiben die Grünen in ihrem Antrag. Xanten werde heute aber von deutlich mehr Touristen besucht als früher. Dadurch sei auch die Abfallmenge gestiegen, die in den Mülleimern lande. Deren Kapazität reiche deshalb nicht mehr aus.