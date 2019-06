Kirmes in Xanten : Nervenkitzel mit vier neuen Fahrgeschäften

Xanten Zur Fronleichnamskirmes kommen 66 Schausteller. Das Feuerwerk ist wieder am Freitag.

(pek) Viele altbekannte und beliebte Fahrgeschäfte sind wieder dabei, aber auch so manches neue. Denn Besucher von Jahrmärkten wollen eben den Nervenkitzel ständig etwas weiter drehen. So werden sie auf der Fronleichnamskirmes zwischen Donnerstag, 20., und Montag 24. Juni vier Premieren erleben. Night Style, Jetlag, Double Jump und Big Spin sollen ebenfalls den Adrenalinspiegel der Gäste steigen lassen. Schausteller-Chef Dirk Janßen rechnet für die fünf Veranstaltungstage wieder mit insgesamt rund 50.000 Besuchern.

Das Treiben in der Innenstadt beginnt am Feiertag um zwölf Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Görtz, mit Freibier beziehungsweise alkoholfreien Getränken. Der Spielmannszug der St.-Helena-Schützen umrahmt das Ganze mit einem kleinen Konzert.

Wie stets, so startet der Jahrmarkt erneut nach der Eröffnung mit einer „Happy Hour“ und stark reduzierten Preisen in allen Geschäften. Das traditionelle Feuerwerk am Ostwall nach Einbruch der Dunkelheit wird zum zweiten Mal schon am Freitag stattfinden. „Die Vorverlegung von Montag auf Freitag wurde im vorigen Jahr gut angenommen“, sagt Schausteller-Chef Dirk Janssen. Seine Befürchtung, dass der geänderte Termin bei vielen Besuchern für Irritationen sorgen würde, hatte sich damals nicht bewahrheitet. Zum Abschluss wird auch wieder der Familientag stattfinden mit ebenfalls stark reduzierten Preisen.