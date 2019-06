Projekt für Polioimpfungen : JHW-Schüler bedauern Aus der Deckel-Sammelaktion

Sonsbeck Die Kinder sammelten Plastikdeckel, um sie zu verkaufen. Mit dem Erlös wurden Polio-Impfungen finanziert. Nun stellen die Rotarier das Projekt zum Ende des Monats ein.

(RP) Die Kinder der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule müssen eine traurige Nachricht verkraften: Das an der Schule mit viel Begeisterung und Elan angenommene Projekt „500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“ wird von den Initiatoren des Rotary-Clubs zum 30. Juni eingestellt. Noch vor einem halben Jahr hatte sich die Schülerkonferenz einstimmig für eine Teilnahme an dem Sammelprojekt entschieden.

Die Idee hinter dem vom Rotary-Club gegründeten Verein „Deckel drauf“ war einfach: Durch das Sammeln von Flaschendeckeln aus Plastik sowie das anschließende Einschmelzen und den Verkauf des hochwertigen recycelfähigen Materials werden Schluckimpfungen gegen Polio finanziert. Viele Sammler und Unterstützer haben es bundesweit in den vergangenen fünf Jahren geschafft, 1105 Tonnen Deckel zu verwerten. Durch die Erlöse in Höhe von 270.000 Euro konnten weltweit rund 3,32 Millionen Polioimpfungen finanziert werden. Die Sonsbecker Grundschule konnte im zurückliegenden halben Jahr einen kleinen eigenen Beitrag zu der Impfaktion leisten. Etwa 320 Kilogramm oder umgerechnet 160.000 Deckel konnten dem Asdonkshof in Kamp-Lintfort überbracht werden, der Erlös entspricht etwa 320 Impfungen.