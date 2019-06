Rheinwoche 2019 : Regatta-Flotte segelt an Xanten vorbei

Xanten Am Rheinufer in Lüttingen bot sich am Pfingstsonntag ein seltener Anblick: Die großen Frachtschiffe teilten sich den Fluss an diesem Tag mit etwa 100 Segelbooten.

Die Boote nahmen an der Rheinwoche teil, Europas größtem Segel-Wettkampf auf einem Fluss. In drei Tagen und mehreren Etappen segelten die Sportler von Düsseldorf bis nach Arnheim. Nach Angaben der Veranstalter waren im Vorfeld knapp 100 Anmeldungen aus Deutschland, den Niederlanden, England und Dänemark eingegangen. Die Boote waren in verschiedene Größen und Klassen eingeteilt worden. Neben Drachenbooten gingen zum Beispiel Piraten, Kosare, Ynglings und H-Boote an den Start. Begleitboote sowie Schiffe der Wasserschutzpolizei und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sicherten das Rennen auf dem Rhein ab.

Die Regatta war am Samstagvormittag in Düsseldorf gestartet. Bei starkem, teilweise stürmischem Wind segelten die Sportler zunächst bis Duisburg, dann weiter bis Wesel, das sie am Samstagabend erreichten. Am Sonntag machte sich die Regatta-Flotte auf den Weg nach Rees und weiter nach Emmerich. Die letzte Etappe führte die Sportler am Montag schließlich nach Arnheim.

(wer)