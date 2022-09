Fest der Begegnung in Xanten : Austausch bei Baklava und Kuchen

Xanten Xantens Flüchtlinge haben auf dem Marktplatz ein Fest der Begegnung veranstaltet. Die Resonanz war groß. Rund 100 Menschen kamen, um die Migranten und Migrantinnen besser kennenzulernen.

Zusammen mit der Arbeitsgruppe Religion im Arbeitskreis Asyl haben die Xantener Flüchtlinge am Donnerstag ein Fest der Begegnung auf dem Großen Markt veranstaltet. „Wir haben hier ein neues Zuhause gefunden und wollten einfach mal Danke sagen“, erklärte Mithat Akgün, der vor rund vier Jahren in die Domstadt kam und heute an der Willi-Fährmann-Gesamtschule Mathematik und Türkisch unterrichtet.

„Eine wunderbare Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen“, fand Thomas Garske von der Arbeitsgruppe Religion. Zwar habe es die Gelegenheiten bereits vor der Pandemie gegeben, allerdings fanden diese Feste dann immer an der Flüchtlingsunterkunft am Küvenkamp statt. „In der Stadtmitte“, so Garske, „ist das doch etwas anderes, und die Möglichkeiten zur Konversation sind erheblich größer.“ Eine zuerst für den Weltflüchtlingstag am 16. Juni ins Auge gefasste Planung der Veranstaltung wurde wegen der gleichzeitig stattfindenden Fronleichnamskirmes verworfen und auf den 1. September verschoben.