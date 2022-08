Viktorschule in Xanten : Erstklässler erhalten Trinkflaschen zum Schulstart

Xanten Sie sind robust und damit besonders geeignet für den Einsatz in der Schule: Erstklässler der Viktor-Grundschule in Xanten haben Trinkflaschen bekommen.

„Wir wünschen allen Kindern einen guten Einstieg in ihr erstes Schuljahr“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Um den Erstklässlerinnen und Erstklässlern eine Freude zu machen, seien in diesem Jahr Trinkflaschen verteilt worden. „Denn trinken ist wichtig, besonders in der heißen Jahreszeit.“ Mit Getränken behalte man zudem die nötige Konzentration und Energie, um die neuen Herausforderungen in der Schule zu meistern. Die Flaschen eigneten sich für Schule, Sport und Freizeit, erklärte Westenergie-Kommunalmanager Nils Rudolph.