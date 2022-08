Verkauf für den guten Zweck : Bücher-Markt bringt Geld für Flüchtlingshilfe

Xanten Das Forum Xaten (Fox) hat Geld gesammelt, um den ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. Die Wählergemeinschaft hatte dafür Anfang August einen Bücher-Markt organisiert – mit Erfolg.

Die Wählergemeinschaft Forum Xanten (Fox) hat durch einen Bücher-Markt insgesamt 1100 Euro eingenommen. Mit dem Geld will sie ukrainische Schülerinnen und Schüler in Xanten unterstützen, denen es an Schulmaterial fehlt, erklärten Fox-Vorsitzender Thomas Janßen und Fraktionschef Tanko Scholten. Beim Bücher-Markt hätten Käufer, als sie vom Zweck der Veranstaltung erfahren hatten, auch deutlich mehr als den reinen Verkaufspreis gegeben. Andere hätten sogar während des Verkaufs noch Kisten und Taschen voller Bücher zum Markt gebracht.