Am 16. September in der Xantener Innenstadt : Ein Citylauf mit besonderer Atmosphäre

So war’s 2019 beim Start des U10/U12-Mädchen-Rennens. Der 27. Xantener Citylauf beginnt am Freitag, 16. September, um 17 Uhr. Foto: TuS Xanten

Xanten Nach einem Totalausfall 2020 und dem virtuellem Rennen 2021 kehrt der Xantener Freitagabend-Lauf am 16. September auf die Straßen rund um den Dom zurück. Die Organisatoren hoffen auf an die 1000 Teilnehmer.

„Es ist in diesem Jahr für uns mehr Aufwand, auch sind einige Helfer nach der Corona-Pause nicht mehr dabei. Aber ich denke, dass wir den Läuferinnen und Läufern wieder ein tolles Event bieten können“, sagt Adelheid Gehrmann. Bei der 64-Jährigen, Oliver Kuse und Roland Serau laufen die organisatorischen Fäden zusammen. Gehrmann weiter: „Nach einem Totalausfall und einem virtuellen Lauf können die Teilnehmer am 16. September endlich wieder die Abendatmosphäre rund um den Xantener Dom genießen und ihre Runden durch die Xantener Innenstadt laufen. Wir vom Organisationsteam wünschen uns, dass erneut viele Kinder und Jugendliche der Xantener Schulen und Kindergärten daran teilnehmen, denn Sport ist wichtig fürs ganze Leben.“

Zudem endet am 16. September auf dem Xantener Marktplatz die siebte Enni-Laufserie. Es ist nach den Rennen in Moers, Sonsbeck und Neukirchen-Vluyn die letzte Chance, sich über eine gute Zeit in der Gesamtwertung zu verbessern. Alle Siegerehrungen finden auf der Tribüne am großen Markt statt.