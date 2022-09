Start der Handball-Landesliga : TV Schwafheim will ganz oben mitmischen

Für die Landesligia-Männer aus der Region beginnt am Wochenende die Meisterschaft. Foto: dpa/Uwe Anspach

Niederrhein Vor dem ersten Spieltag an diesem Wochenende herrscht Optimismus beim TuS Lintfort und SV Neukirchen vor. Schwafheim verstärkte sich mit sechs neuen Spielern. Der TuS Xanten blickt schweren Zeiten entgegen.

Von Uwe Thelen

Vier Mannschaften aus der Region starten am Wochenende in die neue Saison der Handball-Landesliga. Sie sind in zwei verschiedenen Gruppen verteilt. In Gruppe 1 versucht der SV Neukirchen einen Neuanfang, und in der Gruppe 3 treffen der TuS Xanten, der TuS Lintfort und der TV Schwafheim aufeinander.

Dabei wechselte der TV Schwafheim auf Wunsch des Vereinsvorstandes die Gruppe. „So haben wir zwar mehr Derbys, aber nach drei Jahren in der anderen Gruppe, kann ich über die Teams in unserer neuen Gruppe noch nicht viel sagen“, betont Trainer Peter Wiedemann. Auch in diesem Jahr will der TVS wieder am Verbandsliga-Tor anklopfen. „Das Wort Aufstieg möchte ich nicht in den Mund nehmen, denn Oberhausen und Straelen haben mächtig aufgerüstet, gegen diese Teams müssen wir erst einmal bestehen“, so Wiedemann. Mit Nils Ahlendorf (Dümpten), Alex und Torsten Spoo (beide St. Tönis), Jens Krämer, Robert Srna (beide VfB Homberg II) und Mats Wiedemann (Ratingen) wurden sechs neue Spieler verpflichtet. Abgänge hat der Verein nicht zu verzeichnen. Zum Auftakt gastieren die Schwafheimer beim Aufsteiger OSC Rheinhausen II.

Nach einer guten Vorbereitung geht der TuS Lintfort optimistisch in die neue Saison und gibt als Ziel einen Platz im Mittelfeld der Tabelle aus. „Wir wollen möglichst schnell mit dem Abstieg nichts an der Mütze haben“, sagt Trainer Andreas Michalak. Das Gesicht der Mannschaft hat sich verändert. Mit Felix Stenger (Studium), Luca Davids (Bundeswehr) und Yannik te Morsche (Auslandsjahr) haben drei Spieler den Verein verlassen. Dem stehen mit Henrik Süßer, Maurice Butry, Torben Hadamer (alle VfB Homberg II), Nils Schmitz (Adler Königshof II) und Vahi Dzambis (zuletzt in Bosnien) sechs Neuzugänge gegenüber. Ihr erstes Spiel bestreiten die Lintforter zu Hause gegen den SV Straelen. „Wir sind nicht in der Rolle des Favoriten, rechnen uns dennoch Chancen aus“, so Michalak.

Vor einer schweren Aufgabe steht der TuS Xanten mit seinem neuen Trainer Jürgen Mölleken. „Die Vorbereitung war eine einzige Katastrophe“, schildert der Übungsleiter. „Teilweise standen nur drei Spieler zur Verfügung. Es war klar, dass sechs Stammkräfte die Mannschaft verlassen, dafür sollten fünf A-Jugendliche und noch ein paar Spieler aus der zweiten Mannschaft kommen. Davon habe ich jedoch noch nicht viel gesehen“, meint der Coach. Zum Auftakt geht es zur DJK Adler Bottrop. „Ich weiß noch nicht einmal, ob wir eine Mannschaft stellen können. Wenn das so weitergeht, holen wir keinen einzigen Punkt.“