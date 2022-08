Neue Zuweisungen : Sonsbeck sucht dringend Wohnraum für Geflüchtete

Sonsbeck Sonsbeck erwartet in nächster Zeit eine vermehrte Zuweisung von geflüchteten Menschen. Die kommunalen Unterkünfte sind belegt. Die Verwaltung hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung - ein Notruf.

Der Bedarf an Unterkünften für Geflüchtete, die nach Sonsbeck kommen, geht weiter. Denn auch die Gemeinde erwartet in den nächsten Tagen und Wochen verstärkt weitere Zuweisungen von Geflüchteten – sowohl Menschen aus der Ukraine als auch geflüchtete Menschen anderer Nationalitäten. Das hat die Verwaltung am Donnerstag mitgeteilt und hofft auf die ungebrochene Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung.