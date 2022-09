Ballett-Aufführung im Kurpark Xanten : Kinder setzen Dornröschen in Szene

Probe in der Mensa des Gymnasiums: Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren üben für die Aufführung des Stückes. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Das Märchen wird am 11. September im Xantener Kurpark als Ballett aufgeführt. Illustriert wird die Handlung von Kindern und Jugendlichen. Seit Wochen üben sie für ihren großen Auftritt. Ein Besuch bei den Proben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hildegard van Hüüt

Ein bezauberndes Prinzesschen, das von einem anmutigen Prinzen aus seinem hundertjährigen Schlaf wach geküsst wird, während der gesamte Hofstaat noch in den Bewegungen verharrt, die er durchführte, als die kleine Prinzessin sich mit der Spindel in den Finger stach: Diese Szene ist eine der besonders reizvollen der musikalischen Aufführung des Märchens Dornröschen, das 14 Kinder und Jugendliche seit einigen Wochen unter der Leitung der Xantenerin Gisela Schulte-Lindhorst und mit Unterstützung von Annette Stadler zur Musik des russischen Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowski einstudieren. Initiiert wurde die Aktion durch den Verein Stadtkultur Xanten, vornehmlich durch Heike Sauer. Wertvolle Unterstützung bei der Suche nach Kindern bot der Arbeitskreis Asyl Xanten.

Während die Musik bei der Probe am vergangenen Sonntag noch aus einer Bluetooth-Box erklang, wird sie bei der Aufführung, die bei gutem Wetter am Sonntag, 11. September, 18 Uhr, im Kurpark an der Kriemhild-Mühle stattfinden wird, von den Jungen Blechbläsern NRW dargeboten. Die Musikerinnen und Musiker dieses Ensembles gehören zu den besten in Nordrhein-Westfalen. Auch die Stimme der Sprecherin, Brigitte Lindner, Gesangsprofessorin und Dekanin des Fachbereichs Gesang an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, wird live zu hören sein.

Die Kinder und Jugendlichen illustrieren die Handlung, während das Märchen von Dornröschen erzählt wird. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Zeiten, Akteure und Eintrittskarten Termin Das Märchen von Dornröschen, aber als Ballett in der Version von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, wird am Sonntag, 11. September, an der Kriemhildmühle im Xantener Kurpark aufgeführt. Beginn ist 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Es sind Einlasskarten erforderlich. Sie sind bei der Tourist Information Xanten (TIX) erhältlich. Inhalt Bei der Handlung orientierten sich Komponist Peter I. Tschaikowski und Choreograf Marius Petipa an der französischen Version des Märchens, die Charles Perrault im 17. Jahrhundert niedergeschrieben hatte. Tschaikowski soll Dornröschen für sein bestes Ballett gehalten haben. Mitwirkende Junge Blechbläser NRW, Tobias Füller (Leitung), Brigitte Lindner (Sprecherin), Xantener Kinder und Jugendliche (Szenische Umsetzung), Gisela Schulte-Lindhorst (Inszenierung).

Bisher hatten beinahe nur Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 17 Jahren aus Familien, die aus Guinea, Bangladesch, dem Irak, Syrien, Kurdistan und Eritrea nach Deutschland gekommen waren, an den Proben teilgenommen. Bei der Aufführung am vergangenen Sonntag sprangen jedoch Fenja und Elias Lümen als Ersatzschauspieler ein, und die beiden Geschwister verliehen der Königin und dem Koch nach einer guten kurzen Einweisung durch Schulte-Lindhorst in perfekter Form Leben. Auch die Rolle des Prinzen musste am Sonntag ersatzweise besetzt werden. Mit Isomedin Safarov, einem 13-jährigen Jungen aus Tadschikistan, der schon mehrfach in dem Theaterensemble, das in jedem Jahr neu entsteht, mitgespielt hat, gelang die Besetzung der Rolle für die Probe am Sonntag sehr gut. Freudig meinte er: „In diesem Stück ist meine Rolle ja richtig leicht!“ Am Ende der etwa zweieinhalbstündigen Probe erklang ein sehr erleichtertes „Das habt ihr alle gemeinsam richtig gut hinbekommen!“ aus dem Mund der sehr umsichtig, konsequent und freundlich agierenden Leiterin Schulte-Lindhorst, die, wenn sie nicht gerade mit den Kindern probt, als Sekretärin am St.-Josef-Krankenhaus Xanten arbeitet.

Als besonders talentiert erwies sich während der gesamten Proben, natürlich auch bei der am vergangenen Sonntag, das aus Eritrea stammende Dornröschen namens Selam. Erst seit einem Jahr lebt die 17-Jährige, die für ihre Rolle in ein schönes bodenlanges, rotes Kleid schlüpfte und ein silbernes Diadem mit roten Steinen trug, in Xanten und hat sich die erfolgreiche Ausbildung zur Erzieherin am Placidahaus zum Ziel gesetzt. Ihre Bewegungen zeigten Grazie. Vor allem mit ihrem Tanz, bei dem sie weiße Tücher schwang, wurde ihre Begabung sichtbar. Besonders gefordert waren die guten Feen, recht kleine lernwillige Mädchen, die auch die Hecke rund um das Schloss zum Wachsen bringen mussten, und der Küchenjunge Rocky Shekhy, der auch – zunächst gegen seinen Willen – einen Frosch spielen musste. Neben einer bösen Fee, die den Fluch über Dornröschen ausgesprochen und Dornröschen zum Spinnen an ihrem Rad aufgefordert hatte, gehörten noch eine Magd und natürlich auch ein König zu dem jungen Theaterensemble. Der König, vorzüglich von dem 13-jährigen syrischen Jungen Mohamed Ahmad gespielt, verkörperte einen liebevollen Partner, besonders während der Zeit, in der die Ehe ungewollt kinderlos zu bleiben schien.

Als Helferin bei der Inszenierung wurde die Xantener Lehramtsstudentin Katharina Stadler (19) von ihren Schwestern Anna und Esther unterstützt. Die zukünftige Lehrerin, die in ihrer Freizeit beim Musicaltheater on Stage mitmacht, hatte schon vorab leichte Choreografien mit den Kindern eingeübt. Wertvolle Unterstützung bei den Vorbereitungen bot auch Sarah Schmithuisen von der Musikschule in Xanten. Um die Anfertigung der Kostüme hatten sich Marianne Hilke und Petra Klein gemeinsam mit den Kindern gekümmert. In einem dreiwöchigen Ferien-Workshop in der Jugend Kulturwerkstatt (Jukuwe) Exit war werktags jeweils mehrere Stunden lang an der Kulisse gebastelt und an den Choreografien der Tänze sowie am szenischen Ablauf auf der Bühne gearbeitet worden.

(hvh)