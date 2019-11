Fahrerflucht in Xanten : Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Radfahrer

Fahrerflucht in Xanten

Xanten Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Samstagmorgen einen 25-jährigen Radfahrer aus Xanten touchiert hat und dann geflüchtet ist.

Nach Angaben der Polizei überquerte der 25-Jährige gegen 2.45 Uhr in der Früh mit seinem Fahrrad den Varusring (B 57) aus Richtung Kurpark. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines Unbekannten, das den Varusring aus Richtung Alpen befuhr. Das Auto touchierte den Radfahrer am Hinterrad, so dass dieser stürzte und sich schwer verletze. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Der Xantener kann das Fahrzeug und den Fahrer nicht näher beschreiben.