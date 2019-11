Niederrhein-Pokal : Lankern ist für Budberg kein Stolperstein

BUDBERG Der SVB zog durch den 4:3-Auswärtserfolg ins Viertelfinale des Niederrhein-Pokals ein. Trainer Jürgen Raab sprach von einem „netten Spiel“.

Die Fußballerinnen des SV Budberg dürfen sich einen weiteren Termin vormerken. Vermutlich an den Tagen rund um Ostern werden sie das Viertelfinale des Niederrheinpokals bestreiten, dessen Gegner allerdings erst im kommenden Jahr ausgelost wird. Das Ticket sicherte sich der Regionalligist durch einen 4:3 (1:0)-Erfolg beim Landesligisten Grün-Weiß Lankern.

Scarlett Hellfeier erzielte nach einer Viertelstunde die Budberger Führung, die nach dreimaligem Wechsel in der Halbzeit dank zweier schneller Gegentore der Grün-Weißen aber verloren ging. Als im Budberger Spiel die Ordnung wieder eingekehrt war, sorgten Katharina Brzeski, Lara Köchl und Sina Zorychta bis zur 81. Minute wieder für einen beruhigenden Vorsprung, der auch nach Lankerns Elfmetertor in der Nachspielzeit nicht mehr in Gefahr geriet.