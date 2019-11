Fußball-Kreispokal : Max Fuchs schlägt wieder im Pokal zu

Moers Der Stürmer des SV Sonsbeck traf beim 3:0 über den VfL Repelen doppelt. Es waren in dem Wettbewerb auf Kreisebene seine Tore zehn und elf. An den Halbfinal-Gegner haben die Rot-Weißen keine guten Erinnerungen.

Der SV Sonsbeck hat im Kreispokal-Viertelfinale nichts anbrennen lassen. Der Fußball-Landesligist zog in Repelen verdient in die Vorschlussrunde ein, wo es im nächsten Jahr ein Wiedersehen mit dem SV Budberg gibt. Die Rot-Weißen setzten sich durch die Treffer von Max Fuchs (2) und Sebastian Leurs mit 3:0 (1:0) beim klassentieferen VfL durch.

„Wir haben die Pflicht erfüllt und sind dem Finale ein Schrittchen näher gekommen“, sagte Cheftrainer Heinrich Losing. Seine Schützlinge drückten dem Spiel von Beginn an ihren Stempel auf und ließen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen. Der Bezirksligist konzentrierte sich auf die Defensivarbeit – und das zunächst mit Erfolg. Bis auf zwei Distanzschüsse von Klaus Keisers (2.) und Fuchs (24.) ließ Repelens Hintermannschaft nichts zu. Somit musste der Dosenöffner ein ruhender Ball sein. Sebastian Leurs zirkelte einen Freistoß zum 1:0 in Netz (34.). Mit der Führung im Rücken vergab Luis Ramon Gizinski kurz vor der Pause das 2:0. Nach schöner Vorarbeit von Alexander Maas und Fuchs scheiterte er an Keeper Niklas Rennen.