Fußball-Kreispokal : Scherpenberg löst Pflichtaufgabe

Kopfball-Duell auf dem Fürstenberg: Die in blau gekleideten Scherpenberger setzten sich durch. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Der SVS schlug den TuS Xanten im Viertelfinale mit 3:0. Nach einer halben Stunde war der Drops gelutscht.

Am Ende war der Klassenunterschied zu groß. A-Ligist TuS Xanten unterlag am Fürstenberg mit 0:3 (0:3) dem Landesliga-Vertreter SV Scherpenberg und verpasste den Sprung ins Halbfinale des Fußball-Kreispokals. Nach dem überraschenden Sieg gegen Borussia Veen eine Runde zuvor blieb die nächste TuS-Überraschung also aus. Die Moerser hingegen haben als einer von drei verbliebenen Landesligisten weiterhin die Chance, sich für den Niederrhein-Pokal zu qualifizieren.