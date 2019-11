Tischtennis-Bezirksklasse : Rheinberg III wehrt TuS-Angriff ab

Rheinberg Das Spitzenspiel dominierte der Tabellenführer. Die Hausherren schlugen die Xantener Herren mit 9:3.

In der Höhe überraschend deutlich haben die Tischtennis-Herren des TuS 08 Rheinberg III mit 9:3 den TuS Xanten bezwungen. Damit hält der Tabellenführer die Domstädter in der Bezirksklasse weiter auf Distanz

Beide Mannschaften gingen mit ihrer stärksten Aufstellung an die Tische. „Es war ein verdienter Sieg mit klaren Einzelspielen“, freute sich Rheinbergs Teamsprecher René Viktora. Der TuS 08 und Xanten lagen vor dem Match in der Tabelle nach Punkten gleichauf. Doch spielten die Teams nicht auf Augenhöhe. „Der Favorit wurde seiner Rolle gerecht. Aber ein großes Lob an Ingo“, sagte Martin Artz über die Nummer Eins des TuS. Chmill schlug im oberen Paarkreuz Michael Zeltsch (3:0) und Frank Waschipki (3:1). Ebenfalls erfolgreich war Gudrun Rynders gegen Atilla Bas. Doch der Leistungsunterschied war am Ende zu groß. Schon nach vier Spielen hatte es 4:0 für die Hausherren gestanden.