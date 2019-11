Trauer um Max Fröhling : Der Verdienstkreuzträger ist mit 88 Jahren gestorben

Xanten Zahlreiche Vereine trauern um den Xantener Max Fröhling, der als Mitbegründer und engagiertes Mitglied viel bewegt hatte.

Es sind zehn Jahre vergangen, seitdem Max Fröhling den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten hat. Mit der Auszeichnung wurde sein Einsatz für die Gesellschaft gewürdigt. Als er damals gefragt wurde, warum er sich in so vielen Vereinen engagiere, sagte er knapp: „Ich kann nicht anders.“

Am vergangenen Dienstag, am 19. November, ist Max Fröhling im Alter von 88 Jahren gestorben, wie die Freie Bürger-Initiative (FBI) mitteilte. Der Xantener gehörte zu ihren Gründungsmitgliedern. „Die FBI hat einen guten und engagierten Freund verloren.“ Sein Rat sei sehr geschätzt worden. „Mit Dank für all das, was Max für Xanten war und was er für uns getan hat, verbindet sich unser ehrendes Gedenken, das wir bewahren werden. Wir trauern mit den Angehörigen.“ Damit dürfte die FBI für viele Menschen in der Stadt sprechen.