Traditionelle Feier von Viktoria Birten : Faire Ostereier-Sammler

Birten Erst kicken, dann suchen: Die Alten Herren von Viktoria Birten hatten am Wochenende wieder Naschereien für Kinder versteckt. Die fleißigen Ostereier-Finder bewiesen, dass sie gerecht teilen können.

Bei sommerlichen Temperaturen herrschte am Samstagnachmittag nicht nur auf dem Spielfeld des SV Viktoria Birten Hochbetrieb, auch auf dem Gelände vor dem Vereinsgebäude war jede Menge los. Denn es ist schon seit vielen Jahren Tradition, dass die Birtener Alten Herren am Karsamstag zu einem Vereinsfest mit Eiersuche und Osterfeuer einladen. Und so durften die Kinder sich auf die Suche begeben. Mit einigen Helfern hatten die Herren vom Festgremium 125 Ostertüten auf dem Gelände versteckt. Die jüngsten Kinder durften zuerst loslaufen, sie wurden aber schnell von den älteren eingeholt. „Jedes Kind darf sich nur eine Tüte nehmen“, hieß es, als einige mit mehreren Tüten zurückkamen. Das gerechte Teilen war allerdings kein Problem für die fleißigen Sucher.