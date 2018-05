Lokalsport: Birtener Dorfolympiade mit Jux-Disziplinen

Birten Morgen sind die Alten Herren wieder Ausrichter.

Zum 14. Mal richten die Alt-Herren-Fußballer von Viktoria Birten morgen die Dorfolympiade aus. Das Motto "Spaß ist, was ihr draus macht" verspricht wieder einen amüsanten Nachmittag für Teilnehmer und Zuschauer. Ab 12.30 Uhr treten bunt gemischte Teams aus der Dorfgemeinschaft, zumeist in extravaganten Trikots, auf der Anlage der Viktoria in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander an.