Jugendfußball: Sonsbecker Talente in Rees

Sonsbecker Talente in Rees

Die F- und D-Jugend-Mannschaften des SV Sonsbeck nahmen wieder am Pfingstlager des SV Rees teil und spielten bei den Turnieren mit. Die FI- und FII-Junioren traten im Fair-Play-Modus an, so dass es nur Gewinner, aber keine Punkte oder Platzierungen gab. Die Trainer Marc Albers, Gerd Pinders und Michael Schmitthuisen sowie Vater Frank Peerenboom, die mit vor Ort waren, konnten zufrieden mit den Leistungen sein. Die DI-Jugend von Coach Jürgen Mader spielte einen "tollen Ball" und belegte Rang drei. Foto: SVS