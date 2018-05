Straelen : After-Work-Party und Dorfolympiade in Herongen

Straelen Der SV Herongen ist in diesem Jahr im Rahmen der geselligen Vereine Herongen der festgebende Verein. Im Vorfeld gestaltet der festgebende Verein ein Sommerfest zugunsten der Kirmes. Der SV hat sich etwas Außergewöhnliches dazu ausgedacht und mit großem Aufwand eine "After Work Party" am Mittwoch, 30. Mai, in der Bürgerhalle Herongen geplant. Die Party beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Jahren.

Musik kommt zum einen von der Disco "Dance Sensation". Und außerdem stehen zwei Künstler auf der Bühne: Mario Nowak als Robbie-Williams-Double und Viktoria als Helene-Fischer-Double. Der Vorverkauf läuft bei der Post und Volksbank in Herongen, bei op de Hipt am Straelener Markt und bei den Seniorenmannschaften des SV Herongen. Eintrittskarten kosten zehn Euro. Eine Abendkasse gibt es nur, falls noch Tickets verfügbar sein sollten.

Dieses Fest wird ergänzt durch eine erstmals durchgeführte Dorfolympiade am Fronleichnams-Feiertag, Donnerstag, 31. Mai. Sie ersetzt das bereits seit Jahrzehnten alle zwei Jahre stattfindende Dorffußballturnier der Nachbarschaften. Unter dem Motto "Heimat verbindet - gemeinsam aktiv" geht es auf dem Sportplatz Herongen um 13 Uhr los. In acht abwechslungsreichen Disziplinen können Nachbarschaften, Firmen, Familien, Kegelclubs und Freundeskreise ihre Kräfte messen. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm und eine große Verlosung.



Informationen und Anmeldung: www.herongen-olympiade.de.

