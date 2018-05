Lokalsport : Beim BC Golden Arrow folgt Hoppe auf Brünken

Frank-Josef Lichtenberg, Michael Tönnißen und Bernd Hoppe (v.l.) gehören dem neuen Vorstand an. Foto: Verein

Xanten Beim BC Golden Arrow hat's einen Wechsel an der Spitze gegeben. Manuela Brünken, die bisherige Vorsitzende, stellte ihren Posten auf der Hauptversammlung zur Verfügung. Sie gab den Staffelstab an Bernd Hoppe weiter. Unterstützt wird er von Michael Tönnißen (2. Vorsitzenden) sowie Schatzmeister Franz-Josef Lichtenberg. Die Bogenschützen, die am Alt-Vynschen-Weg ihre sportliche Heimat haben, sind bereits in die Außensaison gestartet. Während des Fischmarkts an der Xantener Nordsee fanden einige Besucher auch den Weg aufs Clubgelände und versuchten sich an Pfeil und Bogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Solche Aktionen sollen wie der Tag der Offenen Tür im vergangenen Jahr den Mitgliederrückgang auffangen.

(put)