Lokalsport: Labbeck kann Befreiungsschlag in der A-Liga landen

Labbeck Wenn's der sonntägliche Spieltag der Fußball-A-Liga im Kreis Kleve/Geldern für die DJK Labbeck/Uedemerbruch läuft, hätte sich der Aufsteiger so gut wie aller Abstiegssorgen entledigt. Sollte die Mannschaft von Thomas Hudic/Matthias Treffler allerdings beim Drittletzten Union Wetten Federn lassen und zeitgleich Concordia Goch in Wissel gewinnen, würde sie sich wohl auf dem Relegationsplatz wiederfinden. "Es ist das wichtigste Spiel der Saison.

So eine Konstellation wollten wir eigentlich vermeiden", sagte Hudic. Die Labbecker müssen auch in der vorletzten Meisterschaftspartie improvisieren. Etliche Stammkräfte sind nicht dabei. Nun hat's auch noch Ken Klemmer erwischt. Er fällt wegen eines Außenbandrisses am Fuß aus. So werden wieder Spieler aus der "Zweiten" aushelfen müssen. Zudem steht Alt-Herren-Kicker Markus Elsemann in der Startformation.