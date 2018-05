Lokalsport : Zwei SVB-Teams spielen gegen SW Essen

Budberg Im Nachwuchsfußball stehen die Qualifikationsgruppen zur Niederrheinliga fest. Der SV Budberg nimmt mit drei Mannschaften an der Aufstiegsrunde teil. Die A-Junioren treffen in der Gruppe 3 auf die SF Baumberg, den TSV Meerbusch und SW Essen. Für die B-Jugend des SVB geht's in der Gruppe 1 gegen den TuS Reuschenberg, SW Essen und TSV Einigkeit Süchteln.

In der C-Jugend, Gruppe 1, spielt das Team von Trainer Frank Pomrehn mit dem Wuppertaler SV, TSV Meerbusch und Arminia Klosterhardt um einen Platz in der Niederrheinliga. Der erste Spieltag der Qualifikationsrunde findet am 2./3. Juni statt. Eine Woche später sind die nächsten Partien terminiert. Nach einer einwöchigen Pause werden die restlichen Begegnungen am 23./ 24. Juni ausgetragen.

(ND)