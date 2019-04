Die Außenplätze sind präpariert : TCX-Mitglieder bestätigen Schneiderat

Xanten Auf der Hauptversammlung stellte der Vorsitzende den neuen Tennistrainer für die Jugend vor.

Neun Senioren-Teams standen am Netz. Drei Mannschaften gelang der Aufstieg, zwei müssen kommende Saison eine Klasse tiefer antreten. In der Hallenrunde waren zwei Teams am Start. Die Herren 30 stiegen aus der Bezirksliga ab, die Herren 40 verpassten knapp den Aufstieg in die Bezirksliga.