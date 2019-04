Geschichten von früher : Braune Schale – weicher Kern

Sonsbeck Der Sonsbecker Matthias Broeckmann erinnert sich an seine Kindheit auf dem Bauernhof der Eltern – braune Eier waren das Markenzeichen.

In Sonsbeck haben braunschalige Eier eine lange Tradition. Matthias Broeckmann, der Vorsitzende der CDU Sonsbeck, kam als Kind fast täglich mit ihnen in Berührung. Früher hatten seine Eltern einen landwirtschaftlichen Betrieb, zudem bot seine Mutter schon in den 70er-Jahren Urlaub auf dem Bauernhof an – als eine der ersten in der Region.