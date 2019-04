Jahreshauptversammlung : „Kreis Wesel ist nicht Ruhrgebiet“

Der Parlamentarische Staatssekretär der CDU Günter Krings war zu Gast in Sonsbeck. Foto: dpa/Henning Schoon

Sonsbeck

Die Jahreshauptversammlung der CDU Sonsbeck am Mittwochabend im Waldrestaurant Höfer neigte sich eigentlich schon dem Ende zu, da fiel ein Satz, der viele aufhorchen ließ: „Der Kreis Wesel gehört meiner Meinung nach nicht zum Ruhrgebiet.“ Gesagt hatte ihn Günter Krings, der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, der als Gast zur Versammlung der Sonsbecker Christdemokraten gekommen war.

Krings, gleichzeitig Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Niederrhein, stimmte mit dieser Aussage dem stellvertretenden CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Heinz-Peter Kamps zu, der sich darüber beklagt hatte, dass „wir als Niederrheiner mit unseren Anliegen im Regionalverband Ruhr nicht verstanden werden“. Er zielte vor allem auf die Landesentwicklungsplanung und den RVR-Regionalplan ab. Krings versprach, so bald wie möglich das Gespräch mit der Kreisvorsitzenden Sabine Weiss zu suchen, um in der Sache eine vernünftige Lösung herbeiführen zu können.

Zuvor hatte Krings etwa eine Stunde lang über die Themen Europa und innere Sicherheit referiert. „Europa befindet sich in einer Krisensituation, aber umgekehrt ist auch nicht alles schlecht.“ Dennoch forderte er mit Blick auf die Situation an den europäischen Außengrenzen eine deutliche Verbesserung. „Wir brauchen eine gemeinsame Grenzschutzpolizei mit polizeilichen Befugnissen.“ Zudem plädiert er für einen Ausbau der Videoüberwachung in Deutschland – auch mit moderner Gesichtserkennung. „Ja, Datenschutz ist ein Grundrecht. Aber viel wichtiger ist das Grundrecht, nicht von einem unerkannten Terroristen verletzt oder getötet zu werden.“