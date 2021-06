Xantener Schützenbruderschaft : Victor’sse feiern Messe im Xantener Dom

Xanten Auch wenn die St.-Victor-Bruderschaft ihr Schützenfest coronabedingt absagen musste, trafen sich viele Mitglieder, unter ihnen das Königspaar Leon Weber und Jana Borninghoff, am Freitagabend zu einer Messe im Dom.

Die neue Beflaggung an den Domtürmen in den rot-weißen Farben der Victor’sse, für die Ehrenvizekapitän Wolfgang Mehring und Jungschütze Lukas Bullmann gesorgt hatten, die zahlreichen Uniformen sowie die Banner und Fahnen beim Einzug der Geistlichen in den Altarraum verliehen dem Zusammentreffen einen festlichen Rahmen. Einen erfreulich schönen Anblick bot Till Stelzner als „Viktörchen“. Er freute sich sehr darüber, endlich in seiner Uniform auftreten zu dürfen. Die vielen fein ausgewählten Worte, die Propst Stefan Notz mit Diakon Werner Brammen als Konzelebrant sowie Peter Bullmann als Kapitän zu Ehren der Bruderschaft aussprachen, machten den hohen ideellen Wert dieser Vereinigung deutlich. Dass die Bruderschaft sich den christlichen Werten verpflichtet sehe und sie das gemeinschaftliche Handeln und Feiern zum Licht für die Welt und zum Salz der Erde mache, zeichne sie aus – das war der Tenor der Ansprachen. Geschickt nahm Kapitän Bullmann die „Pfingstgeschichte“, die König Leon Weber vorgetragen hatte, derart in seiner Laienpredigt auf, dass die Christen sich für eine gute Zukunft stark machen sollen, und das mit Herz und Verstand, so Propst Notz.