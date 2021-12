Wasserball-Bundesiga : Wasserballer der SVK 72 feiern an der Alster zwei Siege

Krefeld Nach dem 16:3-Schützenfest am Samstag gegen Aufsteiger HTB feierte die Mannschaft einen Tag später gegen Poseidon Hamburg nach spannendem Duell einen 10:9-Erfolg. Jetzt geht es gegen Verfolger Köln.

(lus) Die Wasserballer der der SV Krefeld 72 waren in der Bundesliga zu zwei Spielen in Hamburg zu Gast. Gegen den Aufsteiger HTB 62 gewannen die SVK am Samstag mit 16:3 (2:0, 5:2, 4:1, 5:0). Mit einer stabilen Deckung und zwei sehr gut aufgelegten Torhütern ließen sie hinten wenig zu und konnten sich Tor für Tor absetzen.

Sonntag ging es gegen den langjährigen Ligakonkurrenten Poseidon Hamburg. Am Ende gewann die SVK mit 10:9 (0:1; 4:3; 2:2; 4:3). Beide Teams neutralisierten sich zunächst gegenseitig. Als im letzten Viertel Krefelds Kanoniere aus der zweiten Reihe, Bastian Schmellenkamp und Paul Huber, die SVK mit zwei Treffern zur 9:1-Führung schossen, sah das wie die Vorentscheidung aus, aber Poseidon glich auch hier wieder zum 9:9 aus. Mit diesem Spielstand ging es in die hektischen letzten beiden Minuten. Beide Mannschaften ließen nichts unversucht, wieder in Führung zu gehen. Die SV Krefeld 72 führt mit 10:0-Punkten die Tabelle vor Verfolger SGW Köln an. Beide Mannschaften treffen am Samstag um 18 Uhr im Badezentrum Bockum aufeinander. Mit einem weiteren Sieg kann die Mannschaft von Trainer Dusan Dragic die Qualifikation für die Relegation in die A-Gruppe klar machen.