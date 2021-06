SVS organsiert sportliche Großveranstaltung : Sonsbecker Meeting mit etlichen Kaderathleten

Sonsbeck Der Jubiläumswettkampf am 19. Juni lockt auch Leichtathleten aus der deutschen Spitzenklasse an. Das Ordnungsamt gab jetzt Grünes Licht für das Event. Zwischen 10 und 22 Uhr finden die Wettbewerbe statt.

608 Teilnehmer aus 101 Vereinen, Wettbewerbe von 10 bis 22 Uhr: Eine eintägige Leichtathletik-Veranstaltung in so einem großen Rahmen hat bislang in Sonsbeck noch nicht stattgefunden. Jetzt gab das Gemeindeordnungsamt dem Abteilungsvorstand des SV Sonsbeck endgültig Grünes Licht für das Meeting „50 Jahre Golden Moments“ am Samstag, 19. Juni, im Willy-Lemkens-Sportpark. „Vor drei, vier Jahren hätte niemand von uns damit gerechnet, dass wir mal so ein sportlich hohes Level erreichen“, sagte René Niersmann aus dem Organisationsteam. In der Starterliste sind Namen von etlichen Kader-Athleten zu finden.