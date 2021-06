Verkehrsunfälle in Alpen : Passiert ist genug, es muss was passieren

An der Kreuzung in Alpen-Veen hatte es erst Anfang Juni wieder einen Unfall gegeben. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt (Archiv). Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Meinung Alpen Nach dem schweren Zusammenstoß auf der Kreuzung Winnenthaler Straße/Dickstraße in Veen haben die Behörden einen Ortstermin vereinbart. Wir sind der Meinung, dass etwas geschehen muss.

Fünf heftige Kollisionen mit Personenschäden in nur gut eineinhalb Jahren – allein zwei in den zurückliegenden sechs Wochen – haben den Knoten in die offizielle Kategorie Unfallhäufungspunkt aufsteigen lassen und den Blick der Behörden geschärft. Unmittelbare Anwohner wissen schon lange aus einschlägiger Erfahrung, dass hier etwas nicht stimmen kann. Das Muster der recht heftigen Unfälle ist immer gleich: Die abschüssig gerade Piste der Winnenthaler Straße von der Höhe Bönninghardt verleitet offenbar Fahrer immer wieder dazu, kurz vor Erreichen der Kreuzung Fahrt aufzunehmen. Man kann sich nun auf den Standpunkt stellen, dass eigentlich alles geregelt ist. Tempo 50 ab Höhe Friedhof bei der Anfahrt auf das Stopp-Schild mit Stopp-Linie. Also bleibt allein „menschliches Versagen“. Es dabei zu belassen, wäre aber wohl zu kurz gesprungen.

Die Unfallkommission steht, das zeigt die Realität auf dem „Autobahnzubringer“ nur allzu deutlich, beim Ortstermin in der nächsten Woche vor der Aufgabe, es den Menschen am Steuer an der Stelle leichter zu machen, sich an die Regeln zu halten, um auch die zu schützen, die Verstöße ohne eigenes Zutun erleiden müssen. Farblich auf dem Asphalt, technisch mit Signalanlage, baulich mit einem Kreisel: Was hilft, müssen Fachleute auch mit Blick auf Kosten erörtern. Klar ist nur: Es muss etwas passieren, passiert ist genug.