Fußball-Bezirksligisten trotzen dem Dauerregen TuS Xanten muss sich gegen den FC Neukirchen-Vluyn mit einem Punkt begnügen

Thomas van de Loo brachte den TuS in einer ausgeglichenen Partie zwei Minuten nach Wiederanpfiff per Abstauber in Folge eines Standards in Führung (47.). Die war jedoch nur von kurzer Dauer, denn Yassin Ait Dada hatte schnell die richtige Antwort parat (48.). David Epp verwandelte einen Strafstoß nach einem Foul an Niklas Binn (53.), das die Neukirchener durch die schwer erkennbaren Linien außerhalb des Strafraums gesehen haben. „Das war schon fragwürdig“, sagte auch Anel Pedljic. Der FCNV-Coach konnte mit dem „hart erkämpften Punkt“ am Ende gut leben. Eine Viertelstunde vor Schluss stellte Luca Hoff den erneuten Ausgleich für die Gäste wieder her.