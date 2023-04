Keine Lust mehr auf die Rolle des Jokers  Jamie van de Loo möchte sich in die Startelf des SV Sonsbeck zurückkämpfen

Ob Jamie van de Loo am kommenden Montag um 15 Uhr bei Hamborn 07 in die Anfangsformation rückt, bleibt noch offen. „Natürlich ist die Trainingswoche entscheidend, ob ich von Anfang an ran darf oder nicht. Ich gebe immer alles und habe in den letzten Spielen als Einwechselspieler natürlich versucht, noch mehr auf mich aufmerksam zu machen, was aber nicht immer leicht ist mit wenig Spielzeit“, sagt der 24-Jährige. „Es war die Entscheidung des Trainers, dass ich nicht von Anfang an gespielt habe. Ich bin ein Fußballer, der immer spielen will, aber wenn der Trainer sich so entscheidet, muss ich das akzeptieren, auch wenn man enttäuscht ist oder andere Ansichten in dem Moment hatte. Ich will den Trainer durch Fleiß, gutes Training und ordentliches Spielen natürlich immer wieder von mir überzeugen und hoffe, dass er auch erkennt, wie sehr ich mich reinhänge.“