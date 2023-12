Feierstunde in Neukirchen-Vluyn Das sind die Heimatpreis-Gewinner 2023

Seit 2018 gibt es ihn, den „Heimat-Preis“ des Landes Nordrhein-Westfalen. Mehr als 250 Städte, Kreise und Gemeinden beteiligen sich mittlerweile an dem jährlichen Prozess. Aus jenen lokalen Heimat-Preisen wiederum kommt seit 2020 noch „on top“ der jeweils mit 8000 Euro zusätzlich dotierte „Landes-Heimat-Preis“ der Landesregierung hinzu. In diesem Jahr gingen die Landes-Heimat-Preise nach Bonn, Dortmund und Warstein. Da der Förderprozess der NRW-Initiative „Heimat-Preis“ gemäß in allem Kommunen bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres abgeschlossen sein muss, sind für 2023 weitgehend die Preisträger der Städte, Kreise und Gemeinden – so auch am Niederrhein – inzwischen ernannt und deren Preise verliehen worden.