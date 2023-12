Politik in Neukirchen-Vluyn Erste Beigeordnete und Kämmerin per Geheimabstimmung wiedergewählt

Ciesielski wird damit weitere acht Jahre die Bereiche Kämmerei, Personal, Soziales, Bildung, Kultur und Sport leiten. Die zweite Amtszeit beginnt am 1. Mai 2025 und endet 2032. Bürgermeister Ralf Köpke gratulierte ihr im Namen des Stadtrates. Es sei absolut wichtig, speziell in den aktuell turbulenten Zeiten mit einer sehr angespannten Situation für den städtischen Haushalt eine solch versierte und erfahrene Fachfrau in der Verwaltungsspitze zu haben, sagte er.