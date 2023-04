Zu wenig Meldungen Zuviel Qualität sorgt für Absage beim Osterrenntag in Sonsbeck

Aber der für seine preiswerten Importe von Rennpferden in der Szene bekannte Trainer hat auch eine Lösung für die Zukunft: „Die Ausschreibungen müssen geändert und an die Realitäten angepasst werden. Das ist kein Problem. Der Dachverband in Köln ist dabei gerne behilflich. Wir brauchen in diesen schweren Zeiten auch die Rennen in Sonsbeck. Sie stärken die Basis, ohne die es die großen Rennen in Düsseldorf, Köln, Baden-Baden und Hamburg nicht gibt,“ sagt der Mann, dessen Trainerlaufbahn einst auf einem Hof in Isselburg begann.