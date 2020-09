Umbau Fürstenberg-Stadion : TuS Xanten plant Spendenaktionen

50.000 Euro soll der Verein für die Umwandlung des Ascheplatzes in ein Kunstrasen-Spielfeld dazusteuern. An einem Darlehen kommt der TuS nicht vorbei.

Am Donnerstag wird im Sportausschuss auch über den Antrag zur Sanierung des Fürstenberg-Stadions gesprochen. In einem ersten Abschnitt soll der Ascheplatz zurückgebaut werden, um für ein Kunstrasen-Spielfeld samt neuer Drainage, Berieselungsanlage sowie Flutlicht Platz zu schaffen. Nach ersten Berechnungen müssen für die Umgestaltung bis zu 988.000 Euro in die Hand genommen werden. Die Ratsmitglieder sollen am 6. Oktober Grünes Licht geben. Der TuS Xanten hat sich bereit erklärt, 50.000 Euro dazuzusteuern. „Mit der Summe können wir leben“, sagt der Vorsitzende Heinrich Gundlach. An einem Darlehen komme der Club nicht vorbei.