Leichtathletik : Zum Abschied noch ein Titel

Franziska Schuster vom TuS Xanten entschied den Hürdensprint in 14,18 Sekunden für sich. Foto: Wolfgang Birkenstock

In ihrem letzten Rennen für den TuS Xanten wird Franziska Schuster nochmals Nordrhein-Meisterin. Das unglückliche DM-Aus hat sie verarbeitet.

Für ihren Abschiedslauf hatte sich Franziska Schuster den Krefelder Sportpark ausgesucht. Und das Ergebnis passte zu ihrer tollen Leichtathletik-Karriere beim TuS Xanten. Die Gazelle vom Niederrhein, so wie sie ihr Trainer Werner Speckert gerne nennt, wurde nochmals Nordrhein-Meisterin über 100m-Hürden. Für ihr letztes Bahnrennen im TuS-Trikot benötigte Franzi 14,18 Sekunden. Die Zusammenarbeit mit Speckert endet nach sechs Jahren, weil die Xantenerin zum Wintersemester in Bonn ihr Studium beginnt. Drei Wochen nach der verkorksten Jugend-DM in Heilbronn, als Schuster als Top-Favoritin im Hürdensprint nach einem Fehlstart ohne Medaille nach Hause hatte fahren müssen, machte sie ihren Coach nochmals glücklich.