Sport in Düsseldorf : Bundesförderung für Sportpark Flehe

Flehe Die beiden Düsseldorfer Vereine DJK TuSA und SV Grün-Weiß-Rot profitieren von dem Ausbau des Sportgeländes. Dafür stehen bis zu 1,4 Millionen Euro zur Verfügung.

SV Grün-Weiß-Rot Sportarten: Aquafit, Body-Workout, Fit for Men, Gymnastik, Pilates, Rückenfit, Step by Step, Tennis, Vital & Fit, Mitgliederzahl: ca. 900,

Ob es am Ende tatsächlich 825.000 Euro Bundesmittel sein werden, steht allerdings noch nicht fest. Zugesagt ist die Förderung von 45 Prozent der finalen Gesamtkosten, maximal 825.000 Euro. Demnächst werden also in Flehe ein Kunstrasen-Fußballplatz mit Ballfangeinrichtung, eine moderne, umweltfreundliche, sechs Masten umfassende LED-Trainingsbeleuchtung, ein zusätzlicher Tennisplatz inklusive Übungswand sowie zwei neue Beachvolleyballfelder entstehen. „Ich freue mich sehr, dass die Sportanlage an der Fleher Straße von der erheblichen Bundesförderung profitieren wird“, erläuterte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). „Das ist ein Kompliment für die fundierten Planungen der Sportfachverwaltung und belohnt nicht nur die Sportstadt Düsseldorf, sondern auch die gelungene Vereinskooperation zwischen Grün-Weiß-Rot und DJK TuSA 06.“