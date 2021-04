Kostenpflichtiger Inhalt: „Der größte Blödsinn, den ich seit langer Zeit gehört habe“ : Nach dieser Frage ist Klaus Allofs mächtig angefressen

Foto: dpa/Marius Becker 29 Bilder Das ist Klaus Allofs

Analyse Düsseldorf Fortuna steht nach drei Siegen am Stück plötzlich auf Rang vier der Tabelle. Hätte man also in den Monaten zu vor etwas besser machen können? Sicherlich. An einer Sache lag es aber definitiv nicht, wie Vorstandsmitglied Klaus Allofs versichert.